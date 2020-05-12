Екатеринбург, , 21:26 — REGNUM Всех работников «Ельцин-центра» (Екатеринбург) вывели из здания после звонка лжеминёра. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Анонимный звонок поступил в полицию. После этого эвакуировали всех сотрудников организаций, которые размещаются в помещениях центра.

Никаких взрывных устройств не обнаружено. Личность звонившего уже установлена — им оказался житель Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, музей «Ельцин-центра» пока так и не открыли. Учреждение приостановило свою деятельность ещё с 16 марта 2020 года, заранее решив закрыться из-за пандемии коронавируса.

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