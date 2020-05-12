Москва, , 20:59 — REGNUM В Московском регионе в ночь на среду, 13 мая, ожидается ухудшение погодных условий. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Согласно прогнозу, с 22:00 в Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха — на 10 градусов и более. При этом возможен дождь, сильный северо-западный и западный ветер порывами до 16−21 метров в секунду.

В МЧС рекомендовали гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовано парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.