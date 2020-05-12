Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 20:47 — REGNUM Из ямальского посёлка Сабетта 13 мая вылетит очередная группа из 156 сотрудников «Велесстрой» и «Велесстрой-монтаж». Об этом сообщает пресс-служба строительной компании.

Напомним, ранее несколько СМИ сообщили о некоем протесте, который устроили вахтовые рабочие «Велесстроя», желающие попасть домой. Заявлялось, что люди, получившие отрицательные тесты на коронавирус, после карантина не вывозятся к местам проживания.

Отметим, в Сабетте, по данным регионального Роспотребнадзора, коронавирусом заразились более 200 вахтовиков.

Пресс-служба компании «Велесстрой» сообщает, что 13 мая Сабетту покинут 156 вахтовых рабочих. Всего с начала пандемии «Велесстроем» организован выезд более чем для 1,4 тысячи работников.

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