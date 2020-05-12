Майкоп, , 20:46 — REGNUM Житель Теучежского района (Адыгея) задержан по факту незаконной вырубки леса, сообщили 12 мая в пресс-службе МВД РФ.

Эти действия он осуществлял на территории Теучежского подразделения Красногвардейского лесничества. Факт вырубки был выявлен по время проведения рейдов полиции.

Нарушитель доставлен в отдел внутренних дел Теучежского района.

«Установлено, что мужчина ввёл в заблуждение рабочих и в период с ноября 2019 года по март 2020 года дважды организовывал незаконную порубку древесины породы «дуб», общим объёмом около 20 кубометров», — сообщили в МВД.

Ущерб лесному фонду, причинённый его деятельностью, оценивается в три миллиона 690 тысяч рублей. Он стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере.

Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. С задержанного была взята подписка о невыезде.

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