Москва, , 21:35 — REGNUM Данные Международного валютного фонда (МВФ), подсчитавшего, что Китай из-за пандемии коронавируса в мире потерял 36,6% ВВП по итогам первого квартала, не соответствуют действительности. Об это заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, сообщает пресс-служба ассоциации.

«МВФ — инструмент мягкой силы США, который своей шокирующей оценкой готовит общественное мнение американцев к статистике по собственному ВВП за апрель. МВФ играет на струнах иррационального недоверия западного общества к Китаю и китайской статистике. Китайские власти давно подозревают в манипуляциях данными, это очередной повод, заодно тем самым американцы пытаются снизить градус недовольства населения по поводу своей экономической ситуации», — отметил Манкевич.

В доказательство этого мнения глава РАСПП привёл ряд аргументов. Во-первых, структура китайской экономики отличается от западной: доля сферы услуг в структуре ВВП значительно ниже чем в США. С учётом того, что основной удар пришёлся именно на этот сектор экономики, в то время как промышленность продолжала работать, пусть и в ограниченном формате. Поэтому спад экономики на 36,6% за один квартал выглядит явным преувеличением, отмечает эксперт

«Во-вторых, мы в истории экономических наблюдений не имеем аналогов падения ВВП на схожую величину. Даже 1992 год в России был отмечен спадом ВВП почти на 15%, а тогда мы видели все те же проблемы: разрушение экономических цепочек, массовую остановку производств, безработицу, но вкупе с ними шли голод, рост преступности, инфляция и обнищание населения. Те читатели, которые помнят 1992 год согласятся, что текущий кризис выглядит помягче, во всяком случае пока», — отметил Манкевич.

В качестве третьего аргумента он заявил, что МВФ является конъюнктурной организацией. Глава РАСПП напомнил, что фонд подвергал сомнению данные по темпам роста экономики СССР на длительном промежутке времени. В те же 50-е и 60-е годы жители СССР видели бурный рост строительства, открытия новых заводов, улучшения жизни простых граждан. Но в то же самое время МВФ активно критиковал Советский Союз за манипуляции со статистикой и завышения темпов роста.

«Прошло более полувека, а методы остались неизменными, только поменялась цель. Причина в том, что Китай показывает альтернативную модель экономического развития, которая противоречит Вашингтонскому консенсусу, который активно продвигается при участии МВФ», — отметил Манкевич.

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