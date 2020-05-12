Санкт-Петербург, , 20:40 — REGNUM В Петербурге в ближайшие сутки примут рейс из столицы Таиланда с соотечественниками. Согласно онлайн-табло аэропорта «Пулково», самолет из Бангкока ожидают 13 мая в 19:00 мск.

Рейс «Аэрофлота» AFL273 сделает остановку в Петербурге, а затем направится в Москву.

Напомним, 12 мая в Северную столицу должен был прибыть борт из вьетнамского Хошимина, но этот перелет перенесли на неопределенный срок.

Сотрудники «Госуслуг» особо подчеркивают, что с недавних пор авиакомпании ужесточили проверку фактического адреса проживания при посадке на эвакуационный рейс. Судя по всему, участились случаи, когда на рейсы в Петербург и Москву попадали граждане РФ из отдаленных регионов, в то время как власти стараются ограничить пассажиров географически.

Подтвердить место проживания, где гражданин будет изолирован в течение 14 дней после прибытия, можно оригиналами или фотографиями прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников, документа, подтверждающего родство, а также расписки о том, что они готовы принять туриста на карантин.

Если же в Петербург прилетают не жители Северной столицы или Ленинградской области, их помещают на две недели в обсерватор.

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