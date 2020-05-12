Курган, , 20:28 — REGNUM Курганские вахтовики, работавшие на Чаяндинском месторождении, вернутся из Якутии 15 мая. Об этом сообщил главный регионального Управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.

Для них уже готовы тест-системы для анализов на коронавирус, а также обсерватор для их изоляции в случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месторождении в Якутии застряли 88 вахтовиков из Курганской области. У 45 из них тесты на коронавирус показали положительный результат.

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