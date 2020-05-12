Иркутск, , 20:26 — REGNUM Канал незаконной продажи продукции, добытой браконьерами, пресечён правоохранителями в Иркутской области, сообщила 12 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители узнали о готовящейся продаже крупной партии добытой браконьерами рыбной продукции. Задержание участников незаконной сделки произошло на пристани реки Ангары в Иркутске. При обыске в их автомобилях обнаружена икра, осетры и омули.

В рамках уголовного дела в Иркутске было проведено 12 обысков, в результате которых изъято более 300 кг приготовленной к сбыту продукции: шесть осетров, 200 кг запрещённого к вылову байкальского омуля, свыше десяти килограммов чёрной и красной икры.

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