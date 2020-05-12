Калининград, , 20:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Калининградской области сегодня, 12 мая, представило подробности смерти врача-реаниматолога.

Предположительно от COVID-19 на 66 году жизни скончалась врач блока реанимации и интенсивной терапии отделения неврологии для больных с ОНМК Областной клинической больницы Светлана Соловьева.

«Светлана Георгиевна — выпускница Ташкентского государственного медицинского института. В профессии — более сорока лет, из которых почти 32 года отдано работе в Областной клинической больнице», — говорится в сообщении, распространённом региональным минздравом. «Это вторая потеря в профессиональных медицинских рядах Янтарного края, связанная с коронавирусом», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекции, врач болела тяжёлой формой пневмонии, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако спасти медика не удалось. Предварительно, у неё была выявлена коронавирусная инфекция, однако в оперативном штабе назовут точную причину смерти только после результатов судмедэкспертизы. Светлана Соловьева лечила больных COVID-19.