Владикавказ, , 20:13 — REGNUM К сбору средств для маленькой девочки из Северной Осетии Арнелле Персаевой присоединились известные артисты, в том числе Филипп Киркоров. Он призвал всех неравнодушных людей помочь деньгами ребенку, страдающему редким заболеванием.

Девочке нужен всего один укол, чтобы преодолеть болезнь, но стоит он около 168 млн рублей. При этом осталось очень мало времени, чтобы успеть сделать процедуру. Помочь ребенку могут в США.

«Нужен всего один укол, но есть проблема — он стоит 2 400 000 $. И он сработает только если сделать его до двух лет. Осталось чуть больше двух недель, чтобы спасти этой маленькой девочке жизнь. <…> Давайте действовать. Для завершения сбора не хватает 88,3 млн рублей», — написал Киркоров на своей странице в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о направлении денежных средств на счет девочки из Северной Осетии сообщил футболист Александр Кокорин. Он пожертвовал 1 млн рублей и призвал своих коллег-футболистов присоединиться к акции. Тогда речь шла о полной сумме в размере 93 млн рублей.

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