Воронеж, , 20:09 — REGNUM Два спецрейса с иностранными военными и курсантами отправились из международного аэропорта «Воронеж» 7 и 10 мая, об этом сообщила пресс-служба аэропорта 12 мая.

Так, 7 мая специальный рейс по маршруту Актобе — Воронеж — Актобе выполнил военный транспортный самолёт министерства обороны Республики Казахстан. Этим рейсом домой были отправлены 55 военнослужащих ВС РК.

Также 10 мая из Воронежа в Ташкент пассажирским лайнером лайнер A-320 авиакомпании «Узбекские авиалинии» были вывезены курсанты, выпускники и семьи военнослужащих Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина — всего 129 пассажиров.

Курсанты, воспитанники и слушатели военных учебных заведений в этом году, по решению Министерства обороны РФ, закончили учебный год досрочно, и были доставлены на родину.