Берлин, , 20:09 — REGNUM Поэтапно открыть границы с соседними странами и полностью отказаться от ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, рассчитывают к 15 июня власти Германии. Об этом 12 мая сообщает газета Bild.

По данным издания, полученным из источников в МВД Германии, о своих планах правительство страны заявит уже на текущей неделе. Контроль за соблюдением санитарных норм планируется заменить выборочными проверками.

Также сообщается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила планы по открытию границ с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По плану Еврокомиссии, который стал известен Bild, в первую очередь границы внутри Евросоюза будут открыты между странами со сходной эпидемиологической ситуацией.

Граница ФРГ с другими странами была закрыта в связи с пандемией коронавируса с 16 марта. На её пересечение имели право лишь граждане, работающие в приграничных районах, было сохранено и грузовое транспортное сообщение.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оценке специалистами распространения коронавируса в Германии на данный момент.

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