Гаррисберг, США, , 20:05 — REGNUM Иск против IKEA (Швеция) будет рассмотрен в суде штата Пенсильвания (США), пишет 12 мая USA Today.

Истцы обратились в суд после нескольких случаев с гибелью детей, на которых падали комоды IKEA. Истцы отметили в своём обращении, что шведская компания не захотела возмещать им стоимость дефективных и опасных шкафов, а предложила товарный кредит.

Газета утверждает, что по вине комодов IKEA девять детей погибли и несколько десятков травмировались. Шведская компаний возместила $96 млн семьям погибших, а четыре года назад провела отзыв миллионов комодов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IKEA в начале года обязалась выплатить $46 млн семье американцев, в которой ребёнка задавило комодом в 2017 году.

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