Рим, , 20:04 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в Италии за сутки возросло на 1402, до 221 216, 12 мая сообщает агентство Associated Press.

Суточное число случаев по сравнению с 11 мая почти удвоилось — за прошлые сутки в Италии зафиксировали 744 случая COVID-19.

В то же время, смертность от COVID-19 в стране остается на стабильном уровне — за сутки число погибших увеличилось на 172 при 179 днем ранее. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Италии — 30 911 человек.

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