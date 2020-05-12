Воронеж, , 20:00 — REGNUM Пятнадцатый пациент с положительным анализом на коронавирус скончался в Воронежской области, об этом сообщили в региональном оперштабе 12 мая.

Утром 12 мая в сводке сообщалось о 14 скончавшихся пациентах с подтверждённым диагнозом, по данным на 19:15 сообщалось о 15 умерших.

Всего в регионе подтверждено 943 случая заражения коронавирусом. Почти треть пациентов, 303 человек, проходят лечение амбулаторно. Выздоровели 352 человека. В больницах на изоляции остаются 852 пациента, под наблюдением медиков дома — 2 тыс. 372 человека.