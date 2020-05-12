Курган, , 19:49 — REGNUM В Курганской области за праздничные дни число выявленных носителей коронавирусной инфекции удвоилось. Об этом сообщил 12 мая главный санитарный врач региона Григорий Хохлов.

По состоянию на 12 мая в Курганской области зарегистрировано 90 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — это 11 человек на 100 тысяч населения. За неделю темп прироста подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Зауралье составил 47,5%. За сутки — почти 7%.

«За майские праздники на территории Курганской области подтверждено 37 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Это почти столько же, сколько было зарегистрировано до майских праздников, по состоянию на 30 апреля. Это говорит о нарастающем риске заболевания», — заявил Григорий Хохлов.

Напомним, 29 апреля в Курганской области насчитывалось 45 заражённых коронавирусом

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