Ижевск, , 19:47 — REGNUM Работу зоопарка и всех музеев решено возобновить в Удмуртии. Об этом 12 мая сообщил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

Зоопарк в городе Ижевске и все музеи в регионе возобновят свою работу с 14 мая. Работать они будут со строгим соблюдением всех санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором. Групповые экскурсии проводить будет запрещено до особого распоряжения.

Кроме того, с 14 мая в регионе, кроме Ижевска и посёлка Новый, начнут работать магазины с непродовольственными товарами при наличии отдельного входа с улицы и общей площадью 400 кв. метров. Посетители в магазины будут допускаться из расчёта один человек на четыре кв. метра.

Режим самоизоляции в Удмуртии сохраняется для граждан старше 65 лет, беременных и граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии в Удмуртии непродовольственных магазинов.

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