Москва, , 19:45 — REGNUM Для жителей Москвы сохранена возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу посредством SMS-сообщений. Соответствующий указ подписал 12 мая мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, с 12 мая оформление пропусков осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы столичного правительства +7 (495) 777-77-77 , а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377.

Напомним, ранее в департаменте информационных технологий Москвы сообщали, что оформление пропусков посредством SMS будет прекращено с 12 мая, поскольку данный способ показал себя как «не самый востребованный» у граждан.

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