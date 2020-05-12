Алма-Ата, Казахстан, , 19:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за самоотверженный труд медиков нового центра мобильного скрининга в Алма-Ате, сообщили 12 мая в пресс-службе главы государства.

«Весь мир объявил войну против пандемии. Как говорят французы, на войне как на войне. Объединившись, мы сможем победить пандемию», — сказал президент.

Токаев ознакомился с работой нового центра мобильного скрининга, созданного с использованием южнокорейских технологий. Он также поздравил сотрудников центра с Международным днем медицинской сестры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая в Казахстане выявили 5279 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2108 человек, скончались 32 пациента.