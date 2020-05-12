Москва, , 19:16 — REGNUM Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» планируют передать в Следственный комитет России список ip-адресов, с которых были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров вермахта. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции во вторник, 12 мая, сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен», — сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

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Председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев согласен с необходимостью самых жестких мер по отношению к провокаторам:

«Правильно, пусть органы расследуют эту ситуацию и установят виновных. Совершено преступление, предусмотренное российским законодательством. Преступление не только против конкретного сайта и конкретных граждан, а против исторической памяти российского народа в целом, — отметил депутат в специальном комментарии для ИА REGNUM, — Совершена попытка очернить великий праздник Победы, оскорбить чувства людей, поглумиться над подвигом героев Великой Отечественной войны. Это практически нарушение конституционных норм Российской Федерации, вызов российскому закону и гражданскому обществу нашей страны».

«И заказчики, и непосредственные исполнители этой преступной провокации должны быть выявлены и привлечены к уголовной ответственности. Очно или заочно, это уже вопросы следствия. Но сам факт совершенного преступного действия не должен остаться без ответа. Полагаю, в дальнейшем Следственному комитету и другим компетентным органам следует самостоятельно мониторить подобные ситуации, не обязательно дожидаться обращения пострадавшей стороны», — подчеркнул Алексей Журавлев.

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