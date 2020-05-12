Киев, , 19:11 — REGNUM Компания, занимающаяся «бизнесом» по «заказу» детей от украинских суррогатных матерей, собрала 46 таких новорожденных в одном из номеров киевской гостиницы «Венеция», передают итальянские СМИ во вторник, 12 мая.

«Заказчики» в настоящее время не могут забрать детей, поскольку из-за эпидемии авиасообщение с другими странами прекращено и на Украине, и в тех европейских странах, где эти «заказчики» проживают (в их число входит и Италия), сказано в публикациях.

Отмечается, что некоторые из детей находятся «в режиме ожидания» на протяжении уже нескольких недель.

Организаторы «бизнеса» обратились в правительство Украины с просьбой в порядке исключения впустить в страну «заказчиков», однако ответа они пока не получили.

В свою очередь представители итальянской «стороны» обратились с запросом к министру иностранных дел Луиджи Ди Майо, однако также пока не получили ответа.

До начала эпидемии этот «бизнес» в течение многих лет работал стабильно, в Киеве предоставлением такого рода услуг занимаются десятки компаний, сказано в публикациях Corriere della Sera и Il Giornale.