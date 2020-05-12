Санкт-Петербург, , 19:54 — REGNUM Один из петербуржцев обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с открытым письмом с просьбой объяснить необходимость создания обсерватора для пациентов с коронавирусной инфекцией в павильоне выставочного центра «Ленэкспо».

Обсерватор «Ленэкспо» Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

По мнению автора обращения, это можно было бы сделать в любой из гостиниц города, что позволило бы сэкономить бюджетные средства и создать комфортные условия пребывания медикам и пациентам с коронавирусной инфекцией, а также поддержать разоряющихся городских отельеров.

Соответствующее обращение пользователь соцсети Евгений К. опубликовал на своей странице 12 мая.

Открытым письмом, как признается его автор, он хочет добиться четкого, внятного и вразумительного ответа на вопрос, для чего был создан обсерватор в «Ленэкспо» и почему было принято решение потратить свыше 416 млн рублей только на оборудование одного из семи павильонов, вместо того, чтобы использовать простаивающие без дела гостиницы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что несколько павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» были отданы городу на безвозмездной основе со стороны ПАО «Газпром» для оборудования в них временного госпиталя под размещение пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. В начале мая, сразу после того, как был запущена работа стационара, в социальных сетях начали появляться недовольные сообщения горожан.

Люди жаловались на нечеловеческие условия содержания в павильоне: холод, нехватку медперсонала и лекарств, а также отсутствие разделения между заболевшими COVID-19 и пациентами, только что переболевшими пневмонией, но не имеющими положительного теста на инфекцию.

«Не кажется ли Вам, что это слишком дорогое удовольствие для обустройства временного госпиталя? Подозрительно дорогое! Не дешевле было бы использовать для этих целей пансионаты, санатории и гостиницы?» — задался вопросом Евгений.

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По подсчетам автора письма, средств на переоборудование гостиниц и санаториев потребовалось бы гораздо меньше, чем создание с нуля обсерватора в павильоне. При этом пациенты были бы обеспечены комфортными условиями содержания и были бы изолированы друг от друга в отдельных номерах. Кроме того, администрация города таким образом могла бы помочь отельерам, которые сильно пострадали из-за пандемии и несут большие убытки.

«Вам не кажется, что всё это больше походит на распил бюджета, — задался вопросом автор открытого письма. — Для чего его нужно было строить за такие деньги?! И уж тем более расширять, вливая дополнительные денежные средства! Если очевидно, видно, что и эти 1000 мест, кроме как насильно, не заполнить!»

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Петербуржец также задался вопросом, не планирует ли собственник после выхода из пандемии снести «Ленэкспо» и возвести на его месте жилой комплекс или бизнес-центр.

Отметим, что письмо автора вызвало широкий резонанс и споры пользователей социальной сети. Некоторые обвиняют молодого человека в популизме, а другие поддерживают и предлагают отказаться от лирики, составить деловое, официальное письмо и направить его губернатору.

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