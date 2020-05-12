Москва, , 18:53 — REGNUM Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» намерены передать в Следственный комитет России список ip-адресов, с которых были зафиксированы факты отправки анкет на участие в онлайн-шествии с фотографиями офицеров вермахта. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Он рассказал, что благодаря службе безопасности сайтов проекта удалось зафиксировать все ip-адреса, с которых пытались отправить анкеты на участие в шествии с фотографиями офицеров германского вермахта.

«Прежде чем закончится этот проект <…> этот перечень ip-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник», — сказал Хуторской.

Также он отметил, что платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак.