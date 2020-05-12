Нижний Новгород, , 18:46 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предполагает ношение перчаток в общественных местах: магазинах. аптеках, в общественном транспорте, такси, а также каршеринговых автомобилях. При этом необходимо провести дезинфекцию каршеринговых автомобилей перед использованием

Уточнен перечень лиц, которые имеют право сохранить возможность работать удалённо: беременные женщины, лица в возрасте старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями.

Кроме того, на первом этапе смягчения ограничений, срок которого пока неизвестен, могут возобновить работу салоны красоты в регионе, но только при условии их подключения к системе видеомониторинга. Установка системы будет на 50% субсидироваться, но в сумме не более 3 тыс. рублей на одну камеру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор говорил, что пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные ещё до майских праздников. Продолжают действовать ограничения на въезд в регион для граждан без прописки, а жители области при выходе из дома все равно должны получать qr-код.