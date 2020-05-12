Кишинёв, , 18:42 — REGNUM В Молдавии зарегистрировано 5154 случая заражения коронавирусом, сообщает 12 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Из этого числа умерли 182 человека.

За последние сутки было выявлено 159 новых заразившихся и трое умерших от вызванных коронавирусом заболеваний.

«На сегодняшний день подтверждено 159 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрировано 5154 случаев. Всего 2069 человек вылечились, 182 скончались из-за COVID-19», — указано в сообщении, опубликованном 12 мая на сайте минздрава Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ в мире выявлено свыше четырёх млн. случаев заражения, а более 278 тыс. человек умерли.

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