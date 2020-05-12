Ростов-на-Дону, , 18:37 — REGNUM В пресс-центре Ростовской области по информированию населения о ситуации с коронавирусом в регионе отреагировали на жалобу работников станции скорой медицинской помощи в Каменске-Шахтинском, отметив, что с фельдшерами и водителями встретится главврач центральной районной больницы, передаёт ИА REGNUM.

«Завтра, 13 мая, главный врач ЦГБ Каменска-Шахтинского проведет встречу с работниками станции скорой помощи, на которой им будут даны необходимые пояснения по порядку начисления выплат. Также необходимо отметить, что все выплаты за апрель текущего года в медицинских учреждениях города произведены точно в срок и в соответствии с установленными нормативами», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что почти 50 сотрудников станции скорой медицинской помощи Каменска-Шахтинского написали коллективную жалобу. В обращении говорится о том, что медики и водители до сих пор не получили надбавок.

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