Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM В продуктовых магазинах Екатеринбурга не находили коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Свердловской области и региональном управлении Роспотребнадзора.

Пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что ведомство не участвовало в проведении данных проверок, о которых ранее сообщало одно из местных СМИ.

«Подтверждений данной информации мы не нашли. Смывов с кассовых аппаратов мы не делали», — сказала специалист.

Позже в оперативном штабе региона сообщили корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на управление Роспотребнадзора, что «информация об обнаружении коронавируса на кассах магазинов региона не соответствует действительности».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 2163 случая выявления коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры раздали 50 тысяч масок в Екатеринбурге