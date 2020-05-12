Рига, , 18:33 — REGNUM Почти 12% студентов в Латвии планируют прервать обучение из-за экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на Латвийское объединение студентов (LSA), представители которого провели опрос учащихся высших учебных заведений.

Согласно данным опроса, 11,8% студентов, а это в масштабах страны около 10 000 человек, признались, что испытывают трудности с дальнейшей оплатой учёбы и вынуждены отказаться от неё. Речь прежде всего о ресторанном бизнесе.

«Высшее образование — это не только инструмент обеспечить нормальный жизненный уровень одного человека, но способ понять всю экономику страны», — сказала представитель LSA Эвелина Пузо.

Половина опрошенных студентов указала, что они не могут позволить себе тратить более 400 евро в месяц. Только 16% респондентов убеждены, что их доходы в ближайшие полгода не изменятся, или изменятся незначительно. 25% опрошенных убеждены, что потеряют 50% своих доходов, 15% уверены, что лишатся заработка вовсе. 20% студентов не смогли спрогнозировать свой уровень дохода в ближайшие шесть месяцев. Более 7% опрошенных уже обратились к руководству ВУЗов с просьбой о рассрочке с оплатой учёбы.

Отмечается, что в ходе опроса с 10 по 18 апреля представители LSA выяснили мнение 8600 студентов из 42 высших учебных заведений.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.