Юрмала, Латвия, , 18:25 — REGNUM Поступок хозяина одного из ресторанов латвийской Юрмалы, отказавшегося обслуживать клиентов с георгиевскими лентами 9 мая 2020 года, обсуждают в стране. Об этом пишет 12 мая портал Nra.lv.

Журналисты отмечают, что в ресторан «Куриньш», принадлежащий Арнису Абелитису, зашла семья Надежды Петровой. Хозяин, заметив на гостях георгиевские ленты, в довольно грубой форме, предложил их снять или убираться из ресторана. Семья Надежды снимать ленточки отказалась и ушла.

«Омерзительное было чувство, не передать!!! В жизни нашей ноги, в этом ФАШИТСКОМ МЕСТЕ не будет», — написала Надежда Петрова в соцсетях (орфография автора сохранена).

Латышские СМИ в большинстве своём охарактеризовали этот, как пример работы фабрики «кремлёвских троллей». Поступок хозяина ресторана осуждения в обществе не получил.