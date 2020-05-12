Сараево, , 18:23 — REGNUM Власти Боснии и Герцеговины арестовали чиновника в связи с расследованием закупки некачественных аппаратов ИВЛ из Китая, 12 мая сообщает агентство Reuters.

Глава Управления гражданской защиты в Боснийско-Хорватском автономном районе Фахрудин Солак отвергает все обвинения в превышении полномочий и коррупции.

По информации прокуратуры, закупки аппаратов на $5,84 млн производила связанная с чиновником сельскохозяйственная компания Srebrena Malina, у которой не было лицензии на импорт медицинского оборудования.

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