Рига, , 18:18 — REGNUM Прослушиванием телефонов жителей Латвии в прошлые годы чаще всего занимались сотрудники Государственной полиции, Полиции безопасности (VDD) и Бюро по защите Сатверсме (SAB). Об этом пишет 12 мая портал Nra. lv со ссылкой на опубликованный SAB отчёт.

Журналисты отмечают, что только сотрудники SAB располагают в Латвии официальным оборудованием для прослушивания телефонов, которым пользуются все правоохранительные органы. Данные прослушивания передаются SAB в рамках конкретных дел в соответствующее ведомство.

Прослушивание жителей страны осуществляется с санкции Верховного суда. Надзор за прослушиванием осуществляется прокуратурой.

Отмечается, что Госполиция является инициатором 35% всех прослушанных разговоров в Латвии, Полиция Безопасности — 21%, SAB — 11,6%, военная полиция и службы безопасности — 10,8%, пограничники — 7,9%, таможенная и налоговая полиция — 7,5%, внутреннее Бюро безопасности МВД — 3,6%, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции — 2,2%.

Остаток распределён между военной полицией и внутренним Бюро безопасности Службы госдоходов.