Москва, , 18:02 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит регионы временно отказаться от использования аппаратов ИВЛ «Авента» производства Уральского приборостроительного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух крупных больницах Москвы и Санкт-Петербурга с разницей в три дня произошли пожары, погибли шесть пациентов, которых лечили от коронавируса. Предварительная причина трагедии — аппараты ИВЛ «Авента» производства Уральского приборостроительного завода.

«Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге уже отказалась от использования этого оборудования до окончания официального расследования. Это нужно сделать и остальным медучреждениям», — считает Миронов.

Более того, полагает он, необходимо отменить все ещё не состоявшиеся закупки аппаратов.

«Расследование инцидентов должно быть максимально публичным. В кратчайшие сроки нужно выявить проблему и найти виновных. В версию со слабой проводкой верится с трудом. В больнице Святого Георгия совсем недавно сделали современный ремонт. Это одно из крупнейших медучреждений страны! Неужели про провода забыли», — отметил парламентарий.

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