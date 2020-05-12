Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России в среду, 13 мая, примет пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центра.

«В настоящее время Центр Алмазова завершает подготовку к приему пациентов с коронавирусной инфекцией, перепрофилируется 500 коек», — отметили в федеральном медучреждении.

Как сообщалось, распоряжением правительства РФ Центр Алмазова включен в перечень медицинских организаций, которые перепрофилируются для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. В Петербурге таких учреждений всего семь.

Перед приемом пациентов с коронавирусом в НМИЦ им. В. А. Алмазова провели тренинги по диагностике и маршрутизации таких больных. Также отрабатывалась система защиты персонала.

Учреждение имеет необходимые оборудованные санпропускники и шлюзы, а также оснащение коечного фонда.

Напомним, к 12 мая общее количество фактов коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 8050 случаев. Выздоровело 1784 человека.