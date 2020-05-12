Москва, , 17:39 — REGNUM Заболевание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова говорит о том, насколько серьезен этот коронавирус, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Виделись давно, он соблюдал все правила, которые на первом этапе наши врачи и санитарно-эпидемиологические службы (рекомендовали)… Ходил в перчатках, маске. Надо подчеркнуть, насколько серьезно заболевание, вирус может поражать людей, которые ответственно относятся к вопросам, связанным с ограничениями, и сами себя ограничивают от общения, от контактов… Все бывает», — заявил Володин в эфире «Россия 1».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом. Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.