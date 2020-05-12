Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с представителями системы здравоохранения и научного сообщества региона. В ходе совещания состоялось обсуждение рисков и вызовов, стоящих перед Средним Уралом, а также тактика поэтапного вывода Свердловской области из режима ограничительных мер.

Напомним, на данный момент они продлены в регионе до 18 мая. Сохраняется запрет на деятельность ряда организаций и учреждений, действуют масочный режим, требования социального дистанцирования, самоизоляция граждан старше 65 лет.

«Готовясь к снятию ограничений, мы ориентируемся на позицию, озвученную Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным: этот процесс должен быть очень аккуратным, продуманным и взвешенным. Важно не допустить откатов на исходные позиции, всплеска заболеваемости. В соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации, методиками, разработанными Роспотребнадзором, мы формируем план-график выхода из ограничительных мер. Ключевыми критериями для принятия решения об ослаблении режима являются уровень распространения коронавируса и готовность системы здравоохранения в каждом конкретном муниципалитете. То есть, учитываются темпы прироста больных и процент тяжелых случаев, наличие свободных коек в медучреждениях, число проводимых тестов и готовность медперсонала в территориях», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам экспертов, несмотря на всю серьезность ситуации, в Свердловской область можно отметить несколько положительных моментов, в частности, это низкий уровень летальности, стабильное и небольшое количество больных в тяжелом состоянии, что подтверждает достаточно высокое качество лечения.

«Все, о чем шла речь, в русле тех поручений, о которых вчера говорил Президент России. Поскольку основной линией его выступления был вдумчивый подход к этапности ослабления либо снятия существующих ограничительных мер для того, чтобы дать возможность работать экономике и сохранить здоровье граждан. Один из главных тезисов, который звучит: людям надо дать возможность двигаться, потому что это связано с сердечно-сосудистой системой. И, вероятно, в ближайшее время губернатор такого рода решение примет, связанное с парками, спортивными площадками. Что не отменяет выполнения профилактических мер. Мы рассматривали сегодня те пути, которые дадут экономике работать, в том числе экономике, связанной с обслуживанием людей, это сферы общественного питания и бытового обслуживания», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он также отметил, что главой региона уже даны поручения в части усиления плановой медицинской помощи.

Напомним, это уже вторая встреча Евгений Куйвашева с представителями системы здравоохранения и научного сообщества региона и такие совещания планируется проводить регулярно. С экспертным сообществом также обсудят методы и формы лечения бессимптомных больных: будет рассмотрена эффективность амбулаторной схемы, поскольку на сегодняшний день важно с одной стороны разгрузить коечный фонд учреждений здравоохранения, с другой стороны — обеспечить невозможность распространения инфекции.

Кроме того, в ходе совещания губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил ряд медицинских учреждений за результаты по лечению и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день, по данным министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, в Свердловской области сотрудники сферы здравоохранения, ведущие борьбу с коронавирусной инфекцией, уже получают дополнительные выплаты. В частности, уже более трех тысяч человек получили выплаты за счет средств регионального бюджета.

«Кроме того, это федеральные выплаты, которые предусмотрены указом Президента. Сегодня на них направлено порядка 300 миллионов рублей. В соответствии с двумя постановлениями Правительства России осуществляются выплаты тем, кто непосредственно работает с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией, также есть те категории медработников, которые участвуют в диагностике, исследованиях, амбулаторном наблюдении. Основную массу средств мы уже перечислили на личные счета медицинских работников. Сегодня такая работа заканчивается, я думаю, что к вечеру должны все, кому такие выплаты положены, их получить», — сказал Андрей Цветков.

Глава регионального Минздрава также отметил, что в случае возникновения вопросов по начислениям и выплате надбавок, сотрудникам сферы здравоохранения необходимо обращаться к главному врачу, его заместителю по экономическим вопросам или в региональное министерство здравоохранения.