Москва, , 19:07 — REGNUM С учётом роста числа новых зарегистрированных случаев коронавируса в Москве восстановление работы туристической отрасли преждевременно. Об этом 12 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

«Россия вышла на третье место в мире по росту числа инфицированных. Смертность не падает. В этой связи, считаю, что карантинные меры должны были бы продолжаться, но при обязательной материальной поддержке всех граждан и бизнеса со стороны государства», — сказала Енгалычева.

Поэтому восстановление работы туристической отрасли в Москве преждевременно. Однако наряду с этим настолько же нелогичным было решение властей столицы возобновить работу строек, полагает депутат.

«Чиновниками принимаются нелогичные, преждевременные меры. Например, они возобновили работу строек — самых опасных в плане распространения заболеваемости коронавируса среди рабочих и через магазины, в которые они ходят, уже всем подряд. На стройках царит жуткая антисанитария, пара биотуалетов на всех, ни водопровода, ни канализации. Вот где настоящая преждевременность», — отметила депутат Мосгордумы.

Поэтому, если сравнивать такие антисанитарные объекты, как стройки, то безусловно, любой отель, музей намного чище, не говоря уже про экскурсии на свежем воздухе, где риск заражения вирусом в разы ниже, считает Енгалычева.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предложили с 1 июня разрешить туристические поездки в пределах России.

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