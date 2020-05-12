Москва, , 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года. Об этом сегодня, 12 мая, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.

Голикова отметила, что новая коронавирусная инфекция является незнакомой и на 100% предсказать развитие эпидемиологической ситуации невозможно.

Однако вице-премьер выразила надежду, что к лету жизнь наладится.

«Конечно, если всё это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом», — сказала чиновница.