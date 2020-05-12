Москва, , 17:31 — REGNUM В федеральном бюджете хватит средств как для проведения мер поддержки экономики, так и для выполнения социальных обязательств государства. Об этом 12 мая заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

«Если коротко, то ответ — хватит», — заявила Голикова.

«Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете. Понятно, что мы перекомпоновываем свои приоритеты, и это связано во многом и с тем, что у нас есть ограничительные мероприятия, которые не позволяют нам проводить ранее планировавшиеся мероприятия», — указала она.

В связи с временной отменой ряда таких мероприятий, возникает определённая экономия, «которая позволяет нам переориентировать средства федерального бюджета на иные цели, на цели, связанные с поддержкой населения и экономики», пояснила Голикова.

«На сегодняшний день мы абсолютно уверены в том, что и те публичные обязательства перед населением, которые были запланированы в бюджете ещё до кризиса, и те, которые были озвучены президентом в рамках трёх пакетов, будут полностью финансово обеспечены, и наши граждане получат всё то, на что мы нацеливаем наши мероприятия», — подчеркнула она.

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