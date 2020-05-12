12 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Ольга Сулим, , 19:16 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции стала первой серьезной эпидемией глобальной эпохи. Пока нет лекарства и вакцины, меры по ограничению передвижений, социальное дистанцирование — единственный вариант снизить нагрузку на медицинские учреждения и дать возможность врачам максимально эффективно бороться с инфекцией. Ситуация на сегодняшний день остается весьма напряженной. Официальные данные говорят о том, что COVID-19 диагностирован у более чем 165 тысяч граждан и около полутора тысяч человек скончались. Вместе с тем постоянно сидеть взаперти — у граждан нет никакой возможности, и по мере выхода на плато необходимо начинать возвращать людей к привычной им жизни, с учетом строгой гигиены и жесткого санитарного контроля.

Выход из режима самоизоляции Иван Шилов © ИА REGNUM

6 мая на видеосовещании у президента РФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила алгоритм поэтапного ослабления ограничений. В связи с тем, что опасность взрывного роста заболеваемости еще сохраняется, возвращение к обычной жизни будет поэтапным. Вначале разрешат заниматься спортом на открытом пространстве, совершать прогулки. В плане выхода из локдауна бизнеса будет возможна работа небольших магазинов и тех объектов сервиса, где будет возможно сохранить социальное дистанцирование.

На следующем этапе предполагается разрешить семейные прогулки, разрешить работу организаций образования. Также начнут работу более крупные магазины и сервисные центры, при этом будет действовать ограничение на число посетителей.

Пассажиры в метро в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

Полное снятие ограничений, работа ТРЦ, общепита будут восстановлены лишь на третьем этапе выхода из карантина. Алгоритм возврата к привычной жизни вполне логичен, он разрабатывался с учетом мирового опыта и рекомендаций специалистов ВОЗ. Роспотребнадзор предложил руководствоваться определенным набором критериев, к которым относятся рост числа заразившихся, количество коечного фонда, количество сделанных тестов.

Внимательно наблюдая за ситуацией на местах, власти могут самостоятельно регулировать процесс снятия ограничений. В целом план представляется продуманной схемой, которая позволит создать комфортные и вместе с тем безопасные условия для граждан. Здоровье людей в данной ситуации должно оставаться приоритетом номер один. Первыми к работе будут возвращаться те организации, где нет прямого контакта людей. Строительный сезон в условиях средней полосы России может длиться недолго, и условия работы строек не предполагают длительного контакта между людьми. Так что разрешение строительным компаниям возобновить работы в ближайшее время позволит сохранить график работы, вернет на работу определенное количество людей, тем самым снизится социальное напряжение.

Рабочий в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Постепенно при четком надзоре за показателями заболеваемости к активной жизни без ограничений будет возвращаться большее количество людей. При этом важно привить и закрепить новые навыки, связанные с дистанцированием, нормами гигиены, и создать условия для оживления экономической жизни, допуская к работе те предприятия и организации, работа которых необходима, а также не ухудшит эпидемиологическую ситуацию.