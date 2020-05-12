Москва, , 17:30 — REGNUM Ряд нарушений, допущенных в ходе майских праздников, могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в ряде регионов РФ и стать основанием для пересмотра ограничений. Об этом 12 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга в Доме правительства.

Как пояснила Попова, после нарушений, которые были допущены в выходные дни в регионах, ситуация по заболеваемости COVID-19 может ухудшиться. Это может стать основанием для пересмотра режима ограничений и снятия послаблений. Если ухудшение эпидемиологической ситуации будет значительным, то возможно и ужесточение режима.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что все предполагаемые меры по ужесточению либо снятию ряда ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса должны быть чётко обоснованы. Ведомство ведёт постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в регионах и оценивает меры по сдерживанию угрозы распространения COVID-19 в каждом субъекте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Попова оценила эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в России как «напряжённую».

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