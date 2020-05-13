Приштина, , 01:30 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич вечером 11 мая заявил, что при решении Косовского вопроса Сербия ждёт от Дональда Трампа большего, чем от предыдущих американских администраций.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, слова Вучича стали ответом на недавние заявления видного представителя албанского лобби в США и главы комитета по иностранным делам Конгресса США Элиота Энгеля и занимавшей пост Государственного секретаря США во время бомбежек Югославии Мадлен Олбрайт, согласно которым нынешняя политика США не способствует разрешению косовского вопроса — якобы Вучич «железным кулаком» проводит последовательную политику против Приштины и ему удалось обратить США против Косово.

«Я не использовал никакого кулака, я просто пытаюсь обеспечить свободное передвижение товаров, капитала, людей и услуг», — заявил сербский президент.

Напоминая, что Олбрайт и Энгель непосредственно способствовали началу операции НАТО в Югославии Вучич отметил:

«Это демонстрирует, что эти люди хотели бы, чтобы Сербия признала независимость Косово и отказалась от своих законных требований… Не хочу сказать, что нам стало легче, но мы ожидаем от администрации президента Трампа и его соратников больше, чем от Олбрайт и Энгеля».

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