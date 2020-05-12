Москва, , 17:20 — REGNUM Положительные тесты на коронавирусную инфекцию обнаруживаются у 21% обследованных медицинских работников. Об этом сообщила на брифинге 12 мая вице-премьер Татьяна Голикова.

«Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией медиков от общего количества исследованных в группе составило 21%», — сказала она.

При этом, как отметила Голикова, у многих обследованных наблюдаются «устойчивые титры». Это свидетельствует о том, что они «переболели не только находясь в очаге заболевания, но и ещё до очага — просто живя в социуме и находясь в обычной среде».

Вице премьер-добавила, что обледования медиков на предмет инфекции в настоящее время продолжаются.