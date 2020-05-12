Скопье, , 19:03 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 12 мая провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что на территории страны было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 5 человек признаны излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране было выявлено 1674 случая заражения, при этом уже 1205 человек одержали победу над «невидимым врагом».

92 македонца скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

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