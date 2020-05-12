Вильнюс, , 17:00 — REGNUM Этот учебный год литовские школьники должны завершить в очном режиме, а школы открыть необходимо за две недели до конца учебного года, считает министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такое мнение он высказал сегодня, 12 мая, на созванной пресс-конференции. По его словам, такой эксперимент будет «генеральной репетицией», которая даст властям понимание, как себя вести в сентябре, когда не исключают вторую волну коронавирусной инфекции.

«Дети вечно по домам сидеть не будут. После определённого временного промежутка, двух недель, посмотрим, какие успехи будут у детсадовцев. На это можно смотреть, как на определённую генеральную репетицию, поскольку осенью всё равно придётся вернуться в школы», — сказал Верига.

Детские сады в Литве возобновят работу уже с 18 мая.

Носителями инфекции в Литве в настоящий момент остаётся 587 человек.