Богота, , 16:57 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции была выявлена в тюрьме на юге Колумбии. Об этом 12 мая сообщает газета El Tiempo.

В тюрьме, расположенной в городе Летисия были взяты пробы на коронавирус у 95 человек. Из них у 85 было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Среди заразившихся как минимум десять человек в преклонном возрасте, один заключённый с подтверждённым коронавирусом умер.

Среди заразившихся коронавирусом — трое работников пенитенциарного учреждения. Он находятся на карантине дома. Предполагается, что первым заразившимся мог стать один из охранников. Мужчина ходил на консультацию к врачу, у которого позднее выявили заражение коронавирусом. У самого охранника не было никаких симптомов заболевания, он свободно общался с коллегами.

Сложность состоит в том, что в тюрьме нет возможности изолировать всех заразившихся, а средства защиты уже на исходе.

В настоящее время в Колумбии насчитывается 11 613 выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 2825 человек, 479 скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении режима ограничения в связи с эпидемией коронавируса в Колумбии до 25 мая.

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