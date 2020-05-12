Черкесск, , 16:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обнаружена подпольная оружейная мастерская. Задержаны семь членов преступной группы, причастные к незаконному изготовлению и сбыту оружия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Цех по переделке и изготовлению огнестрельного оружия располагался в частном доме одного из участников незаконного промысла в селе Учкекен. Злоумышленников вычислили и задержали в ходе оперативной работы управления ФСБ и Росгвардии.

Полицейские в ходе контрольной закупки приобрели у оружейников семь пистолетов и карабин. Экспертиза подтвердила, что все оружие пригодно для производства выстрелов. Во время второй закупки в руки полиции попали «еще два предмета, конструктивно схожих с пистолетами Макарова».

По факту организации незаконного изготовления и оборота оружия возбуждено уголовное дело. Трое его фигурантов арестованы, один оставлен под домашним арестом, остальных сочли возможным отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении.