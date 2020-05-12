Москва, , 16:54 — REGNUM В Москве концепция второй очереди жилого комплекса на территории бывшей промышленной зоны «Серп и молот» прошла согласование Москомархитектуры. Об этом 12 мая сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Планируется возведение четырёх высотных зданий общей площадью около 80 тыс. кв. метров. Планируется строительство трёх 28-этажных зданий и одного 20-этажного.

По словам Кузнецова, визуально новые здания будут делиться на блоки, смещённые по оси.

«Дополнительный контраст и динамику фасадам придают графические узоры: верхние этажи выполнены в светлых оттенках, их словно опоясывают белые «ленты», а нижние решены в темных цветах, при этом яркими пятнами служат балконы», — рассказал он.

Коммерческие площади разместят в торцах зданий. Подземный паркинг рассчитан на 410 автомобилей.