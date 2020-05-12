Москва, , 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

По её словам, по доле заражений на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке среди прочих государств мира, ведущих статистику этой эпидемии.

«Уровень заболеваемости, …который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, — это 158,3 случая на 100 тысяч человек — относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны», — сказала Анна Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 мая в России выявлено 232 тыс. заражённых коронавирусом, 2116 пациентов умерли, выздоровевшими признаны 43,5 тыс. человек.

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