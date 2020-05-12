Кострома, , 16:44 — REGNUM В детских садах Костромской области начали формировать дополнительные дежурные группы — передает корреспондент ИА REGNUM. Они предназначены для приёма детей, чьи родители выйдут на работу в ближайшие дни.

«С сегодняшнего дня дежурные группы формируются во всех муниципальных образования. Основное требование главного санитарного врача — не более 12 детей в группе», — сказали в пресс-службе администрации региона.

Для того, чтобы отдать ребёнка в детсад, костромичам нужно обратиться в управление образования своего муниципалитета. Принимать в дошкольные учреждения будут ребят, у которых один (в случае неполной семьи) или оба родителя работают. При этом, у взрослых нет возможности оставить ребёнка родственникам.

Отметим, что с 12 мая Костромская область начала ослаблять «коронавирусные» ограничения. С сегодняшнего дня в регионе возобновят работу около 7 тысяч предприятий и ИП, на которых занято 35 тысяч человек. Соответственно, вопрос с детскими садами приобретает принципиальное значение.

Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Кокоулин призвал власти «не увеличивать количество образовательных учреждений», поскольку «дети болеют (коронавирусом, — прим. ИА REGNUM) бессимптомно». По мнению специалиста, это может создать угрозу заноса инфекции в дошкольные учреждения.

Напомним, первые дежурные группы в детских садах области появились в конце марта. Туда попадали дети полицейских, СМИ, оперативных служб, работников, обеспечивающих противоэпидемиологические мероприятия. Теперь список расширят.

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