Челябинск, , 16:37 — REGNUM Пострадавший от действий полицейского житель Челябинска пытался сломать дверь в квартиру знакомой женщины. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошёл в Ленинском районе. Гражданин был пьян. На место прибыл экипаж ППС. Правонарушителя доставили в отделение.

44-летний гражданин ранее был судим за кражу и убийство. По предварительным данным, сотрудники полиции применили в отношении него недозволенные методы воздействия. Как сообщало ИА REGNUM, один из полицейских уже обвинён в превышении полномочий и арестован.

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